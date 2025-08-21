Adriel A. Hilton has been named Vice President of Institutional Strategy and Chief of Staff at Columbia College Chicago. Most recently, he served with Washington State’s Department of Children, Youth, and Families and previously led strategic student affairs and enrollment initiatives at Southern University at New Orleans.
Hilton holds a BA in Business Administration (Finance) from Morehouse College, a Master of Applied Social Science in Public Administration from Florida A&M University, an MBA from Webster University, and a PhD in Higher Education Administration from Morgan State University.